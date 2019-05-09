Пенсионер погиб от взрыва снаряда Второй мировой

Житель села Ольха Житомирской области погиб от взрыва боеприпаса времен Второй мировой, который произошел во время сжигания сухой травы на участке. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает пресс-служба полиции области.

"Происшествие случилось вечером 4 сентября в Романовском районе. Сжигая сухую траву на собственном приусадебном участке погиб селянин. Предварительно, в результате взрыва боеприпаса времен Второй Мировой войны. По данному факту продолжаются проверки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение информация о взрыве на соседской приусадебном участке в полицию поступила от жительницы села Ольха около 18:30.

По состоянию на 10 утра 5 сентября работа сотрудников следственно-оперативной группы и специалистов взрывотехнической службы ГУНП, а также осмотр места происшествия для установления причин взрыва продолжаются.

"Предварительно установлено, что 69-летний селянин сжигал сухую траву на своем земельном участке, когда взорвался неизвестный предмет. Мужчина получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью", - проинформировали в полиции, отметив, что мужчина погиб на месте происшествия.

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Источник: korrespondent.net