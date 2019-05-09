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05. 09. 2019

Пенсионер погиб от взрыва снаряда Второй мировой

Житель села Ольха Житомирской области погиб от взрыва боеприпаса времен Второй мировой, который произошел во время сжигания сухой травы на участке. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает пресс-служба полиции области.

"Происшествие случилось вечером 4 сентября в Романовском районе. Сжигая сухую траву на собственном приусадебном участке погиб селянин. Предварительно, в результате взрыва боеприпаса времен Второй Мировой войны. По данному факту продолжаются проверки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение информация о взрыве на соседской приусадебном участке в полицию поступила от жительницы села Ольха около 18:30.

По состоянию на 10 утра 5 сентября работа сотрудников следственно-оперативной группы и специалистов взрывотехнической службы ГУНП, а также осмотр места происшествия для установления причин взрыва продолжаются.

"Предварительно установлено, что 69-летний селянин сжигал сухую траву на своем земельном участке, когда взорвался неизвестный предмет. Мужчина получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью", - проинформировали в полиции, отметив, что мужчина погиб на месте происшествия.

Cмотрите фотогалерею: Пенсионер погиб от взрыва снаряда Второй мировой

Напомним, весной на Николаевщине нашли почти две тысячи боеприпасов Второй мировой войны. 

Ранее в Киеве в озере на улице Якубовского нашли мину времен Второй мировой войны.

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Источник: korrespondent.net
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