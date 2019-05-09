Лента RSS
Подписаться на ленту
05 сентября 2019, четверг, 13:41
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,33
05. 09. 2019

В аэропорту Борисполь задержали наркоторговца из Молдовы

В киевском международном аэропорту Борисполь за сбыт наркотиков задержали гражданина Молдовы. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в четверг, 5 сентября.

Отмечается, что гражданин Молдовы накануне прилетел из Риги.

"Во время пограничного контроля в пункте пропуска Борисполь в отношении молдаванина произошло срабатывание базы данных Интерпола. Как стало известно, гражданина соседней страны с целью ареста разыскивали за сбыт наркотиков молдавские правоохранители", – говорится в сообщении.

Пограничники задержали иностранца и передали сотрудникам Нацполиции.

Ранее пограничники Одесского отряда задержали гражданина Турции, который находился в международном розыске за контрабанду наркотиков. Его разыскивали правоохранители Норвегии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.