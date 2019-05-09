В аэропорту Борисполь задержали наркоторговца из Молдовы

В киевском международном аэропорту Борисполь за сбыт наркотиков задержали гражданина Молдовы. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в четверг, 5 сентября.

Отмечается, что гражданин Молдовы накануне прилетел из Риги.

"Во время пограничного контроля в пункте пропуска Борисполь в отношении молдаванина произошло срабатывание базы данных Интерпола. Как стало известно, гражданина соседней страны с целью ареста разыскивали за сбыт наркотиков молдавские правоохранители", – говорится в сообщении.

Пограничники задержали иностранца и передали сотрудникам Нацполиции.

Ранее пограничники Одесского отряда задержали гражданина Турции, который находился в международном розыске за контрабанду наркотиков. Его разыскивали правоохранители Норвегии.

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Источник: korrespondent.net