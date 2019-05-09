Минобороны показало испытания катеров Кентавр

В Украине завершены заводские испытания катеров типа Кентав", идет подготовка к проведению государственных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в четверг, 5 сентября.

Как сообщается, катера уже несколько раз протестировали в акватории Черного моря у берегов Одесской области. Отмечается, что даже при волнении в три балла они уверенно маневрируют и дают максимальные скорости.

В Минобороны подчеркивают, что катера построены по стандартам НАТО, поэтому они значительно отличаются от других кораблей или катеров национальных ВМС советского производства. Система управления работает в автоматическом режиме. На борту работает как радиолокационная станция, так и современное навигационное оборудование. На экранах планшетов четко отображена вся информация относительно освещения текущей надводной обстановки. К тому же, катера малозаметны для средств слежения противника, отмечают в ведомстве.

Среди главных преимуществ новых Кентавров в Минобороны называют бронированный корпус, автономность плавания, малозаметность в море из-за небольших размеров, маневренность на ходу и при разворотах и оснащение вооружением, что будет достаточным для уничтожения отдельных маломерных целей противника. Кроме того, в процессе строительства удалось увеличить количество десанта - 32 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Украине начинают модернизацию американских катеров, переданных США год назад.

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Источник: korrespondent.net