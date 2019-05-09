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05. 09. 2019

В Донецкой области во дворе дома взорвалась граната

В селе Спасско-Михайловка Донецкой области произошел взрыв гранаты во дворе частного дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы в четверг, 5 сентября.

Взрывом в доме выбило окна, а также повредило автомобиль хозяина дома. Никто из жильцов дома не пострадал.

Во время осмотра двора был обнаружен фрагмент запала гранаты УЗРГМ-2 и обломки от нее.

По данному факту начато досудебное расследование по правовой квалификацией "покушение на убийство".

Накануне в Тернополе пытались взорвать ректора местого экономического университета. Пакет со взрывчаткой подбросили к дому ректора Андрея Крысоватого. Он взорвался, когда мужчина его поднял. Ректор и его жена госпитализированы в тяжелом состоянии.

Позже возле дома нашли записку со словами memento mori, что в переводе с латыни означает "помни о смерти".

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Источник: korrespondent.net
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