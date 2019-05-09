Путин: Россия произведет запрещенные прежде ракеты

Россия не будет первой размещать запрещенные прежде ДРСМД ракеты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума в четверг, 5 сентября.

"Мы уже публично сказали о том, что не будем размещать, после того как американца испытали такую ракету. Мы не будем ее размещать - а мы произведем такие же ракеты, разумеется, - в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования", - сказал Путин.

По его словам, заявление главы Пентагона о том, что США готовы разместить такие ракеты в Японии и Южной Корее, "не радует" Россию.

"Если они [ракеты США] будут размещены в Японии или Южной Корее, мы понимаем, что это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы", - сказал Путин. "Потому что, скорее всего, эти ракетные системы будут перекрывать значительную часть российской территории, в том числе на Дальнем Востоке", - подчеркнул президент РФ.

Он отметил, что выход США из ДРСМД является контрпродуктивным шагом, разрушает систему международной безопасности и контроля над вооружениями.

Путин также рассказал, что предлагал Трампу купить у России новое гиперзвуковое оружие, но США заявляют, что сами планируют произвести аналог.

Напомним, США официально покинули договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в начале августа, обвинив Москву в нарушении договора и разработке запрещенного типа ракет. После чего США испытали первую ракету наземного базирования с досягаемости более 500 километров.

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Источник: korrespondent.net