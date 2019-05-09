Помогавший создать ПЦУ митрополит возглавит "русский экзархат" в Европе

Константинопольский Синод назначил митрополита Галльского Эммануила Адамакиса главой архиепископии русских приходов в Западной Европе, известной также как "русский экзархат". Об этом в среду, 4 сентября, сообщило французское издание Orthodoxie.

Отмечается, что в подписанном протоколе патриарх Варфоломей напомнил об увольнении архиепископа Иоанна Реннето с поста главы архиепископии и поручил митрополиту Эммануилу взять на себя пастырскую ответственность за общины бывшего экзархата. При этом патриарх выразил уверенность, что новый глава архиепископии "будет соответствовать ожиданиям Вселенского патриархата".

Как известно, в конце прошлого года Константинополь поручил митрополиту Эммануилу подготовить объединительный собор по созданию новой православной церкви в Украине, получившей от Константинополя автокефалию.

О назначении нового главы "русского экзархата" было объявлено за несколько дней до общего собрания архиепископии, на котором будет принято решение по вопросу о ее воссоединении с Московским патриархатом.

В конце ноября 2018 года Синод в Стамбуле принял одностороннее решение о роспуске "русского экзархата" и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев. С этим решением архиепископия не согласилась и начала обсуждать варианты своего будущего.

Около месяца назад Московский патриархат официально предложил "русскому экзархату" в Европе присоединиться к РПЦ, сохранив свой устав и традиции. В свою очередь, Константинополь в конце августа исключил из своих рядов главу экзархата архиепископа Иоанна, после чего вопрос о своем будущем в составе Константинополя экзархат посчитал закрытым.

Архиепископия имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а ее клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.

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Источник: korrespondent.net