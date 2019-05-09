В "ДНР" подозреваемого в "шпионаже" посадили на 17 лет

Так называемый "верховный суд ДНР" приговорил к 17 годам лишения свободы мужчину, подозреваемого в работе на спецслужбы Украины. Об этом сообщает "генпрокуратура ДНР" в четверг, 5 сентября.

"Установлено, что фигурант уголовного дела с сентября 2015 по август 2017 года, выполняя задание иностранной разведки, путем визуального наблюдения собирал сведения о местах дислокации войсковых частей и перемещении военнослужащих "народной милиции ДНР", после чего передал их представителю разведки", – говорится в сообщении.

Прокуратура сепаратистов утверждает, что собранные данные подсудимый передавал украинским спецслужбам. Кроме того, по версии следствия, на подконтрольной Киеву территории подозреваемый якобы прошел обучение по обращению со взрывчатыми веществами для "осуществления террористической деятельности на территории ДНР".

Обвиняемого признали виновным сразу по трем статьям – "шпионаж", "прохождение обучения в целях осуществления теракта", "участие в террористическом сообществе".

Ранее в "ДНР" женщина получила 12 лет тюрьмы за "шпионаж". В 2015 году она якобы передала сотрудникам СБУ данные о местонахождении военных объектов "ДНР".

Также в "ДНР" за "шпионаж в пользу Украины" на 14 лет посадили бармена. Мужчина якобы записывал разговоры посетителей кафе и передавал их сотрудникам украинских спецслужб.

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Источник: korrespondent.net