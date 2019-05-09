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05. 09. 2019

Отпущенный свидетель по делу МН17 Цемах вернется в "ДНР" - прокурор

Ключевому свидетелю по делу МН17 Владимиру Цемаху, которого сегодня суд отпустил из-под стражи, разрешили вернуться на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса по месту регистрации. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает Громадське со ссылкой на прокурора Олега Пересада.

"Не исключено, что он убежит, будет скрываться от следствия. Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства адвоката Цемаха, ведь установлены не все соучастники", - заявил прокурор.

На вопрос, может ли Украина выдать России Цемаха в рамках обмена заключенных, прокурор ответил: "Вопрос обмена политический, не в моей компетенции".

Прокурор Олег Пересада: "Цемах повертається на непідконтрольну Україні територію за місцем реєстрації. Не виключено, що він втече, буде переховуватись від слідства. Питання обміну політичне, не в моїй компетенції" pic.twitter.com/w5jZyab3uY

— hromadske (@HromadskeUA) 5 вересня 2019 р.

Как сообщалось, сегодня Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи бывшего командира ПВО Владимира Цемаха, который может быть причастен к сбитию пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

Цемах преткновения. Почему задерживается обмен

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Источник: korrespondent.net
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