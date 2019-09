Возле здания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на акцию протеста о запрете вещания телеканалов 112 Украина и News One собрались около полусотни активистов. Об этом сообщает Укринформ в четверг, 5 сентября.

Участники акции держат в руках плакаты с надписями: "Верить 112-News One - предать Майдан!", "Нет информационной атаке РФ", "News One и 112 - марионетки Москвы", "Смотришь каналы Медведчука = поддерживаешь агрессора", "Начни утро из 112 и News One - закончи жизнь на Соловках".

В числе активистов - в основном люди старшего возраста. Как отмечают некоторые из них во время выступлений на митинге, они представляют общественную организацию "Комитет защиты киевлян".

В то же время около 10-ти часов под здание Нацсовета пришли около сотни людей, которые поддерживают телеканалы News One и 112 Украина. Они держат в руках плакаты с надписями: "Нацсовет - это угроза независимым СМИ", "Атака на News One - это политический заказ старой власти" и другие. Также часть из них держат в руках таблички с портретом члена Нацсовета Сергея Костинского и лозунгом "Лицо цензуры".

Cмотрите фотогалерею: Сторонники и противники 112 Украина и News One протестуют под Нацсоветом

Участники обеих акций выстроились вдоль тротуара в две шеренги. Ситуация во время митинга спокойная. Правопорядок обеспечивают около полусотни полицейских и бойцов Нацгвардии.

Люди собрались на эту акцию в том числе и в связи с тем, что Нацсовет по телевидению и радиовещанию в четверг планирует рассмотреть вопрос результатов проверки телеканала News One. Согласно проекту решения, регулятор планирует обратиться с иском в суд об аннулировании лицензии вещателя.

Кроме того, повесткой дня предусматривается рассмотрение вопроса о группе региональных телеканалов, которые незаконно вещают под логотипом 112 Украина.

Напомним, что ранее Нацсовет обнаружил нарушения в ходе проверки телеканала NewsOne.

Как сообщалось, телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, и российский госканал планировали провести 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить", что вызвало акции протеста и заявления политиков. Позже телеканал заявил об отмене телемоста с Россией.

Источник: korrespondent.net