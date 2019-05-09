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05. 09. 2019

Стала известна цена ремонта и обустройства Антикорсуда

Ремонт и обустройство Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) обошлось в 12 млн грн. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщают Українськi новини, ссылаясь на руководителя аппарата суда Богдана Крикливенка.

"Стоимость ремонта получилась... по помещениям в пять миллионов гривен", - сказал Крикливенко.

Также сообщается, что стоимость компьютерной техники составила около четырех миллионов млн гривен, а оборудование залов видеосвязью обошлось еще в три миллиона гривен.

Всего в трех помещениях суда ВАКС оборудованы 18 судебных залов. Помещения Антикоррсуда располагаются в Киеве по адресу: проспект Победы, 41 и Крещатик, 42А (бывшее здание Печерского райсуда Киева).

Как сообщалось, Антикоррупционный суд начал работу 5 сентября 2019 года. Президент Владимир Зеленский принял участие в торжественном запуске работы суда.

ВАКС  будет рассматривать уголовные производства по топ-коррупционерам по ходатайству Национального антикоррупционного бюро.

Глава Антикорсуда рассказала об его работе

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Источник: korrespondent.net
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