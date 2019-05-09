Хищения в энергетике: Крючков признан потерпевшим

Генпрокуратура признала бывшего нардепа Дмитрия Крючкова потерпевшим в качестве бенефициара компании Баланс груп по делу от 20 мая 2019 года. Об этом говорится в постановлении ГПУ от 29 июля.

Отмечается, что компания еще в начале года заявляла о финансовых претензиях к ПАО Центрэнерго на сумму свыше 1 млрд грн.

"Баланс груп, будучи конкурсным кредитором предоставило Центрэнерго кредит на 52 млн грн, и текущим кредитором - на сумму свыше 1 млрд грн", - говорится в постановлении.

При этом на заседаниях комитета кредиторов Баланс груп настаивало на погашении перед ней финансовых требований, но должностные лица Центрэнерго по предварительному сговору с представителями ООО Шахтерсктранс и ООО Укруглетрейдинг направили средства Центрэнерго авансовыми платежами.

"Данными действиями указанные лица фактически вывели все оборотные средства из предприятия", - говорится в постановлении ГПУ.

Напомним, Крючкова экстрадировали 15 апреля из Германии, а позже он дал показания по делу о коррупции в энергетике Украины. Позже он вышел из СИЗО под залог 7 млн гривен.

Недавно было завершено расследование дела, в котором экс-главу правления ХК Энергомережа обвиняют в хищении средств Запорожьеоблэнерго. В 2014-2015 годах он завладел 346 млн грн.

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Источник: korrespondent.net