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05. 09. 2019

Глава Минобразования назвала свои топ-три задачи

Министр образования и науки Украины Анна Новосад попытается не только продолжить, но и ускорить реформу школьного образования, которую начала ее предшественница Лилия Гриневич. Об этом она сказала в комментарии НВ, который был опубликован в четверг, 5 сентября.

Анна Новосад наметила для себя такие приоритетные задачи на посту главы Минобразования:

  1. 1. Изменение управления и финансирования высшего образования и науки - лучшие должны получить ресурсы и автономию.
  2. 2. Ускорение реформы Нова українська школа.
  3. 3. Построение престижного и современного профессионального образования.

Новосад была назначена на должность министра 29 августа, она сменила на этом посту Лилию Гриневич.

Ранее сообщалось, что Гончарук назвал топ-пять задач на посту премьера.

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Источник: korrespondent.net
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