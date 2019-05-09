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05. 09. 2019

В Еврокомиссии прокомментировали ход переговоров по Brexit

Евросоюз и Великобритания продолжают переговоры о Brexit, но для прогресса в них нужны конкретные предложения от страны по ирландской границе, сказала представитель пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге, сообщает РИА Новости в четверг, 5 сентября.

Она напомнила, что диалог на техническом уровне продолжается, он происходит дважды в неделю.

"Стороны договорились вновь встретиться в пятницу. Однако чтобы переговоры имели прогресс, нам нужно получить конкретные предложения, которые совместимы с соглашением об отделении", - сказала она.

Напомним, премьер Великобритании призвал провести досрочные выборы в парламент 15 октября. Заявление прозвучало после того, как Палата общин приняла законопроект, запрещающий Brexit 31 октября в случае отсутствия сделки с ЕС.

Позже парламент Великобритании проголосовал против досрочных выборов.

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Источник: korrespondent.net
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