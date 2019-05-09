Цемах на свободе. Обмен близится

Обмен пленными между Украиной и Россией все ближе. Состояться он может уже на ближайших выходных. Устранена одна из последних преград – на свободу вышел задержанный украинскими спецслужбами сепаратист Владимир Цемах. По данным украинских СМИ, Россия особо настаивала на включение Цемаха в списки на обмен.

Историю Цемаха активно обсуждают украинцы. С одной стороны, его могут обменять на наших сограждан, пребывающих в российских тюрьмах, и вернуть их домой. С другой стороны, Украина теряет ключевого свидетеля в деле о сбитом Боинге и человека, который прямо признавался в участии в боевых действиях против наших военных.

Решение суда

Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Цемах вышел под личное обязательство, он даже не будет носить электронный браслет.

Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

"Теперь за жизнь господина Цемах будет отвечать сам господин Цемах", - заявил представитель прокуратуры Олег Пересада.

"Может быть угроза (для его жизни), поскольку достаточно много внимания господину Цемаху уделяется, особенно в контексте расследования сбитого Боинга Малайзийских авиалиний, и, как я отмечал в суде, он является важным элементом установления истины в этом производстве. И мы понимаем, что наш северный сосед достаточно жестко обращается с опасными для себя лицами", - заявил Пересада.

Представитель прокуратуры предположил, что теперь Цемах будет "достаточно труднодоступен для международной совместной следственной группы".

Как предполагают, Цемах есть среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена заключенными с Украиной.

Украинские спецслужбы вывезли Цемаха с оккупированной территории в конце июня. В 2014 году Цемах командовал ПВО сепаратистов в Снежном. В 2015 году он сам рассказал, как он прятал российский Бук, из которого, по данным журналистов-расследователей Bellingcat, сбили Боинг.

Изначально Цемаха в списках на обмен не было. Как пишет российское издание The Insider со ссылкой на источники, российские переговорщики получили указания по Цемаху из Кремля, когда список уже был согласован, и выдвинули условие: без него обмен не состоится.

Нидерланды, которые также расследуют дело МН-17, попросили Киев не отдавать боевика. Кроме того, нидерландские следователи заявили, что хотят допросить Цемаха, пока он в Украине и доступен для них.

Реакция Путина

Президент России Владимир Путин через несколько часов после решения киевского суда заявил о финализации переговоров об обмене заключенными с Украиной.

"Нам достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей. Но исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем с официальными властями. Думаю, в ближайшее время это станет известно. Я думаю, что он (обмен) будет таким, достаточно крупным, масштабным и это уже было бы хорошим шагом вперед в сторону нормализации".

Конкретных сроков Путин не назвал.

Позже на встрече со своим кумом, народным депутатом Украины Виктором Медведчуком, Путин заявил, что решение по обмену удерживаемыми лицами будет в ближайшее время объявлено совместно Москвой и Киевом.

"Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", - сказал президент РФ.

Реакция в Украине

В Украине часть пользователей социальных сетей возмущается тем, что обвиняемого в терроризме человека просто выпустили на свободу.

Другие критикуют решение выдать Цемаха.

Вместе с тем, есть мнение, что главное вернуть домой украинцев, а за них можно отдать, кого угодно.

Источник: korrespondent.net