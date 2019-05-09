МН17: нидерландские следователи прокомментировали освобождение Цемаха

Международная Совместная следственная группа (JIT), которая занимается расследованием дела MH17, заявила, что теперь будет сложно поговорить с бывшим сепаратистом из "ДНР" Владимиром Цемахом, которого освободил из-под стражи украинский суд, Об этом сообщает Радио Свобода в четверг, 5 сентября.

Следователи заявили, что Цемах является "интересным для следствия человеком".

"Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, что он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить", - сказала пресс-секретарь JIT Брехтье ван де Мосдейк.

Комментируя решение суда, она добавила, что "это решение Украины, решение украинского суда, поэтому я не могу его комментировать".

"Это не значит, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно будет продолжаться. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить", - отметила пресс-секретарь.

Брехтье ван де Мосдейк отказалась ответить на вопрос о том, пытались следователи JIT допросить Цемах после того, как его на оккупированной части Донбасса задержали украинские спецслужбы.

Как сообщалось, сегодня Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи бывшего командира ПВО Владимира Цемаха, который может быть причастен к сбитию пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

Позже прокурор заявил, что отпущенный свидетель по делу МН17 Цемах вернется в "ДНР".

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Источник: korrespondent.net