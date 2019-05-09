У берегов Крыма затонул прогулочный катер

Прогулочный катер Камелот, на борту которого находилось 14 человек, затонул в Черном море у берегов крымского города Судак. 13 человек спасены, поиски одного продолжаются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на так называемое "управление МЧС" Крыма.

"На борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа, из них 13 человек были спасены. На данный момент ведутся поиски одного из пассажиров", – говорится в сообщении.

Утверждается, что катер находился на расстоянии около 200 метров от береговой линии.

Как сообщил источник в экстренных службах Крыма, "госпитализированных нет, всех доставили в Судак". По его данным, маломерное судно не было зарегистрировано.

Напомним, нынешним летом в Крыму 14 человек бросили на "банане" в километре от берега. Водитель гидроцикла отцепил водный аттракцион с людьми и скрылся в неизвестном направлении.

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Источник: korrespondent.net