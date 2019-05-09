Лента RSS
Подписаться на ленту
05 сентября 2019, четверг, 16:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
05. 09. 2019

У берегов Крыма затонул прогулочный катер

Прогулочный катер Камелот, на борту которого находилось 14 человек, затонул в Черном море у берегов крымского города Судак. 13 человек спасены, поиски одного продолжаются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на так называемое "управление МЧС" Крыма.

"На борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа, из них 13 человек были спасены. На данный момент ведутся поиски одного из пассажиров", – говорится в сообщении.

Утверждается, что катер находился на расстоянии около 200 метров от береговой линии.

Как сообщил источник в экстренных службах Крыма, "госпитализированных нет, всех доставили в Судак". По его данным, маломерное судно не было зарегистрировано.

Напомним, нынешним летом в Крыму 14 человек бросили на "банане" в километре от берега. Водитель гидроцикла отцепил водный аттракцион с людьми и скрылся в неизвестном направлении.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.