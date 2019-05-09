Смолий спрогнозировал динамику учетной ставки

Национальный банк продолжит снижать учетную ставку в случае устойчивого замедления инфляции. Об этом в четверг, 5 сентября, заявил глава НБУ Яков Смолий.

По его словам, темп снижения учетной ставки до уровня 8% будет зависеть от рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения.

"Правление Национального банка видит возможности для более быстрого снижения учетной ставки в случае ускорения реализации структурных реформ", - сказал Смолий и добавил, что важной предпосылкой является устойчивое замедление инфляции к цели в 5%.

"И наоборот, в случае реализации проинфляционных рисков, в частности из-за сохранения давления со стороны спроса, процесс смягчения монетарной политики будет постепенным", - сказал он.

Как сообщалось, сегодня НБУ снизил учетную ставку с 17% до 16,5%. Это стало третье снижение с начала года. Предыдущие разыв такие решения принимались в апреле и июля.

Учетная ставка – эквивалент стоимости денег в экономике. По этой ставке НБУ предоставляет средства коммерческим банкам, а те, в свою очередь, кредитуют физлиц и юрлиц. Таким образом, учетная ставка влияет на стоимость кредитных ресурсов.

Повышение учетной ставки говорит о росте уровня инфляции и падении темпов экономического роста в стране.

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Источник: korrespondent.net