Протестующие в Гонконге требуют расследования жестокости полиции

В Гонконге протестующие считают недостаточными уступки местных властей и намерены продолжать протесты. Об этом сообщает агентство Associated Press в четверг, 5 сентября.

Накануне глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила об отказе от планов изменять закон об экстрадиции, что изначально и спровоцировало протесты, некоторые активисты в ночь на четверг, 5 сентября, вышли на улицы. Они скандировали лозунг: "Все пять требований и ни одним меньше". Тем не менее, речь пока не идет о массовых акциях протеста.

Демонстранты требуют независимого расследования в отношении жестоких и неправомерных действий полиции против протестующих. Кроме того, они выступают за незамедлительное освобождение всех задержанных участников акций, а также против приравнивания протестов к беспорядкам.

Последний пункт их требований - определять главу Гонконга путем прямых выборов, без вмешательства властей.

Сразу же после того, как Кэрри Лэм объявила об отказе от поправок к законопроекту, на онлайн-форумах, используемых участниками протестов, появились призывы к новым акциям. В частности, массовая демонстрация планируется в субботу, 7 сентября. Протестующие намерены заблокировать движение транспорта, связывающего центр Гонконга и аэропорт.

Кэрри Лэм утверждает, что отказалась от изменения закона об экстрадиции, чтобы "помочь предотвратить насилие и остановить как можно скорее хаос, возобновить общественный порядок и помочь продвижению экономики и улучшению условий жизни".

Напомним, акции протеста в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Изначально митинги были направлены против законопроекта об экстрадиции в Китай, однако позже они переросли в более широкую реакцию против правительства Гонконга и его политических лидеров.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм 4 сентября объявила о процедуре отзыва законопроекта об экстрадиции, попытки принятия которого вызвали массовые протесты в городе.

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Источник: korrespondent.net