В России на аэродроме разбился вертолет

На эродроме в Саратовской области России при взлете разбился военный вертолет Ми-8, сообщает Минобороны РФ в четверг, 5 сентября.

"5 сентября 2019 года в Саратовской области при совершении разгона по взлетно-посадочной полосе для совершения планового полета произошло опрокидывание вертолета Ми-8. Экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал. Пассажиров на борту не было", - говорится в сообщении.

Как отмечается, причиной аварии могло стать разрушение одной из стоек шассивертолета. Для выяснения обстоятельств аварии на аэродроме работает комиссия ВКС России.

Как сообщалось, двумя днями ранее в Ставропольском крае России разбился штурмовик Су-25УБ, оба пилота погибли.

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Источник: korrespondent.net