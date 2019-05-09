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05. 09. 2019

Тупиковые, но безальтернативные. Пять лет минским соглашениям

Ровно пять лет назад после тяжелейших боев активной фазы войны на Донбассе было подписано первое минское соглашение, которое, в первую очередь, предусматривает прекращение огня на востоке Украины.

За это время мира на Донбассе достичь не удалось. Продолжаются нарушения режима тишины, в последние недели обстрелы усилились. За это минские договоренности неоднократно подвергались критике и назывались тупиковыми. 

Посольство США в Украине сегодня, 5 сентября, призвало Россию соблюдать минские соглшаения и покинуть территорию Украины. Но, как известно, российская сторона не считает себя участницей конфликта.

Накануне в Минске прошла очередная встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Также идет подготовка саммита нормандской четверки, в основе которого лежат минские соглашения. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Минск-1: прекращение огня

5 сентября 2014 года в белорусской столице первое минское соглашение было заключено участниками Трехсторонней контактной группы: вторым президентом Леонидом Кучмой, послом России в Украине Михаилом Зурабовым и послом ОБСЕ Хайди Тальявини.

Также под документом стоят подписи главарей "ЛДНР" - Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. Они значатся как частные лица и предполагают признание "республик". К этому дню Захарченко убит, а Плотницкий бежал в РФ после "свержения".

Накануне подписания Минского протокола состоялся телефонный разговор президентов Петра Порошенко и Владимира Путина, в ходе которого они договорились о прекращении огня.

Полное название соглашение - Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию мирного плана президента Украины Петра Порошенко и инициатив президента России Владимира Путина.

Он содержит такие пункты, большинство из которых не соблюдалось:

  • Обеспечить незамедлительное двухстороннее прекращение применения оружия.
  • Обеспечить мониторинг и верификацию со стороны ОБСЕ режима неприменения оружия.
  • Провести децентрализацию власти, в том числе путем принятия закона об особом статусе областей Донбасса.
  • Обеспечить постоянно действующий мониторинг на украинско-российской государственной границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ.
  • Безотлагательно освободить всех заложников и незаконно удерживаемых лиц.
  • Принять закон о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями на Донбассе.
  • Продолжить инклюзивный общенациональный диалог.
  • Принять меры по улучшению гуманитарной ситуации в Донбассе.
  • Обеспечить проведение досрочных местных выборов в соответствии с законом об особом статусе.
  • Вывести незаконные вооруженные формирования, военную технику, а также боевиков и наемников с территории Украины.
  • Принять программу экономического возрождения Донбасса и восстановления жизнедеятельности региона.
  • Предоставить гарантии личной безопасности для участников консультаций.

Соглашение вступило в действие  в 18.00 дня подписания. Первоочередной задачей двух сторон было прекращение огня и отвод войск.

В ночь на 20 сентября участники контактной группы согласовали дополнительный меморандум, в котором содержится и пункт о немедленном прекращении огня с обеих сторон, а также остановке на текущей линии соприкосновения и установления 30-километровой зоны безопасности на Донбассе.

В первое режим прекращения огня и отвода войск в целом соблюдался, однако обстрелы периодически происходили. Уже в ноябре ситуация на Донбассе значительно обострилась.

Минск-2: воплощение мирного плана

6 июня июня 2014 года появился нормандский формат переговоров по Донбассу с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции.

В начале 2015 года канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд посетили Киев и Москву, чтобы предложить свой вариант решения конфликта.

Всеобщий оптимизм. Как Донбасс обсудили в Москве

Позже в Минске 11-12 февраля лидеры нормандской четверки провели саммит, где согласовали комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола. Второе минское соглашение подписали члены Трехсторонней группы и позже одобрили резолюцией в Совбезе ООН.

О каких мерах договорились:

  • Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня с 15 февраля 2015 года.
     
  • Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО Торнадо-С, Ураган, Смерч и тактических ракетных систем Точка У.

    Отвод должен начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней. Этому процессу будет содействовать ОБСЕ при поддержке ТКГ.
     
  • Обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ с первого дня отвода.
     
  • В первый день после отвода начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством.
     
  • Незамедлительно принять постановление Верховной Рады с указанием территории, на которую распространяется особый режим.
     
  • Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона.
     
  • Обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех". Этот процесс должен быть завершен самое позднее на пятый день после отвода вооружения.
     
  • Обеспечить безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи нуждающимся на основе международного механизма.
     
  • Определение модальностей полного восстановления социально-экономических связей, включая социальные переводы, такие как выплата пенсий.
     
  • Восстановление полного контроля над госграницей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования.
     
  • Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.
     
  • Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию, а также принятие постоянного законодательства об особом статусе.
     
  • Вопросы о местных выборах будут обсуждаться и согласовываться с представителями "ЛДНР" в рамках ТКГ. Выборы будут проведены с соблюдением соответствующих стандартов ОБСЕ при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ.
     
  • Интенсифицировать деятельность ТКГ, в том числе путем создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов минских соглашений. 

Минские соглашения оказались тупиковыми: за годы, прошедшие с даты их подписания, фактически ни один их пункт выполнен не был.

Россия обвиняет Украину в саботировании политической части минских договоренностей.

Украина заявляет о приоритетной необходимости устойчивого прекращения огня, а также установления международного контроля над границей между "ЛДНР" и Россией как ключевого условия, способствующего возвращению этих территорий.

Однако все стороны конфликта, подписанты соглашений и участники процеасса урегулирования ситуации на Донбассе продолжают твердить, что у минских договоренностей нет альтернативы.

Оптимизм Путина на счет Зеленского

Нормандская четверка не собиралась с осени 2016 года. Изменения начались с приходом Эмманюеля Макрона на пост президента Франции, который хочет возглавить западный мир и стать главным миротворцем.

19 августа Макрон принял у себя Путина, чтобы обсудить, в том числе, Украину. Оба президента заявили о необходимости новой встречи в нормандском формате уже в ближайшее время, но с конкретными предварительным договоренностям, чтобы этот саммит имел практическое значение.

Путин также сказал, что его первые контакты с Зеленским "внушают осторожный оптимизм".

"Альтернативы нормандскому формату не существует и безусловно мы будем его поддерживать", - добавил российский президент.

3 сентября в Берлине состоялся подготовительная встреча советников лидеров нормандской четверки. Киев заявил об "определенном успехе", но дата саммита так и не называется.

Накануне Россия выдвинула Украине условия. Об этом подробно в материале Что нужно для нормандской встречи.

4 сентября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, во время которой украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон (СЦКК).

"Прошедшие две недели отметились увеличением количества нарушений режима тишины со стороны НВФ ОРДЛО, в том числе с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями. Этот двусторонний украинско-российский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", - сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

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Источник: korrespondent.net
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