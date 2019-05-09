В Кабуле погибли двое военнослужащих НАТО

Двое военнослужащих НАТО погибли во время выполнения задания в столице Афганистана – Кабуле. Об этом соообщается на сайте миссии НАТО Resolute Support (Решительная поддержка) в четверг, 5 сентября.

Отмечается, что один военнослужащий был из Румынии. Согласно политике НАТО Resolute Support не раскрывает дополнительных деталей о нем, оставив это румынской стороне.

Второй военный был из США. Согласно политике Пентагона, имя военнослужащего, убитого в бою, не раскрывается до 24 часов после уведомления семьи.

США проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Позже там стали действовать международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

Боевой контингент покинул Афганистан в 2014 году, а 1 января 2015 года стартовала небоевая миссия Решительная поддержка.

Напомним, 24 июля автомобиль сил НАТО подорвался в столице Афганистана. Тогда были ранены трое военнослужащих армии Хорватии. Один из них позже скончался.

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Источник: korrespondent.net