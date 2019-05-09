Нацсовет проведет внеплановую проверку телеканала ZIK

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания удовлетворил заявления компаний ТРК Мист ТВ (логотип ZIK, Львов) и ТРК Новые коммуникации (логотип Z ZIK) об изменении бенефициарного владельца и назначил телеканалу ZIK внеплановую выездную проверку. Об этом сообщается на сайте Нацсовета в четверг, 5 сентября.

Указано, что теперь в спутниковых лицензиях ТРК Мист ТВ и ТРК Новые коммуникации, а также в лицензии на многоканальное общенациональное телевидение телесети МХ-3 Новых коммуникаций конечным бенефициарным владельцем указан Тарас Козак.

Кроме того, регулятор сообщает, что по результатам мониторинга спутникового вещания ТРК Мист ТВ от 27 августа 2019 года Нацсовет зафиксировал отсутствие вещания по параметрам, указанным в лицензии, что является нарушением требований закона О телевидении и радиовещании.

"Национальный совет, руководствуясь ч.1 ст.70 этого закона (О телевидении и радиовещании – ред.), ст. 13 закона Украины О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания, абз. 3 п. 3 р. IIIИнструкции о порядке осуществления мониторинга телерадиопрограмм, проведения проверок телерадиоорганизаций и провайдеров программной услуги, назначил внеплановую выездную проверку деятельности этого вещателя", – говорится в сообщении.

Напомним, в июне 2019 года народный депутат Тарас Козак, владелец телеканалов 112 Украина и NewsOne, стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK и заявил о создании медиахолдинга Новости.

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Источник: korrespondent.net