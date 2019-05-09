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05. 09. 2019

Суд отпустил из-под стражи офицера ВСУ, подозреваемого в госизмене

Из-под стражи судом был освобожден офицер запаса Вооруженных сил Украины Александр Ракушин, которого подозревают в работе на российскую ФСБ. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на адвоката Ракушина Родиона Пугача.

По его информации, в августе по решению суда мера пресечения для подозреваемого была изменена с ареста на личное обязательство. Ракушин, по словам адвоката, хоть и является гражданином Украины, но согласился на обмен в РФ.

Как уточняет Интерфакс-Украина, мера пресечения была изменена еще в 20-х числах августа и Ракушин фигурирует в списке на обмен. В Украине ему инкриминируется "Госизмена". 

Напомним, в июне спецслужба раскрыла сеть информаторов ФСБ среди украинских силовиков. Так, офицер запаса ВСУ Александр Ракушин осуществлял сбор с целью передачи представителям российских спецслужб сведений, составляющих государственную тайну.

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Источник: korrespondent.net
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