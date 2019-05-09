NewsOne расценивает решение Нацсовета как цензуру

Телеканал NewsOne расценивает решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания об обращении в суд с иском об аннулировании лицензии как наступление на свободу слова и , внедрение цензуры. Об этом говорится в заявлении телеканала в четверг, 5 сентября

В NewsOne подчеркивают, что решение Нацсовета базируется на многочисленных нарушениях закона, которые имели место до и во время внеплановой проверки телеканала.

"Национальный совет откровенно и цинично продемонстрировал пренебрежение правовыми процедурами и прибег к грубому давлению на собственных работников ради уничтожения независимого телеканала. Вероятно, получить индульгенцию за старые грехи от новой власти важнее, чем соблюдать демократические принципы и отстаивать идеалы правового государства", - говорится в заявлении.

Как подчеркивается в нем, в условиях концентрации вертикали властных полномочий в руках одной политической силы, создания в Верховной Раде монокоалиции и неоднократных заявлений представителей новой власти о необходимости решения "проблемы" с независимыми информационными телеканалами решения Нацсовета можно расценивать как шаг к узурпации власти, путь к построению автократического государства, монополизации информационного пространства страны с одной точкой зрения на развитие государства и общества.

Телеканал NewsOne также заявил, что продолжит борьбу за свободу слова и плюрализм мыслей в украинском обществе.

"Мы будем отстаивать право наших зрителей на свободное выражение мнения в суде, обратились к украинским и международным государственным органам и общественным организациям с призывом вмешаться в действия одиозного государственного органа, который за последние пять лет неоднократно становился центром громких скандалов, связанных с фактами цензуры и попытками давления на независимые СМИ", - утверждают на телеканале.

Ранее Нацсовет по ТВ решил создать рабочую группу, которая займется вопросами "противодействия антиукраинской деятельности" в СМИ, а также назначил проверку NewsOne.

Как сообщалось, телеканал NewsOne и российский госканал планировали провести 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить", что вызвало акции протеста и заявления политиков. Позже телеканал заявил об отмене телемоста с Россией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net