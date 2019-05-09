В НАБУ разъяснили позицию по Роттердам+

У Национального антикоррупционного бюро нет претензий к "роттердамской" стоимости угля, но есть вопросы по расходам на его транспортировку. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Информационного бюллетеня ICC Ukraine.

Согласно ответу, цена угля в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене в целом соответствовала установленным ценам на рынке энергетического угля в Украине.

Отмечается, что детективы бюро не выдвигают обвинения должностным лицам НКРЭКУ в части необоснованности применения индикативной цены на уровне API2, поскольку досудебным расследованием не установлено признаков необоснованности применения такого инструмента как индикативная цена, а также избрание в качестве индикатива показателя мировой цены на энергетический уголь на уровне API2.

Также в НАБУ подтвердили, что НКРЭКУ имела основания для внедрения прозрачной методики формирования цены электроэнергии и энергетического угля в противовес предыдущим практикам "ручного" регулирования.

"Указанный порядок подготовили во исполнение рекомендаций Антимонопольного комитета Украины о необходимости разработки прозрачного механизма государственного регулирования оптовых рыночных цен на электроэнергию, в частности установление индикативной цены энергетического угля с привязкой к релевантных информационных источников и отказа от административного (так называемого "ручного") определение цены энергетического угля без использования соответствующих методик (алгоритмов)", - объясняют в НАБУ.

Антикоррупционеры уточняют, что имеют замечания исключительно в обоснованности включения в формулу Роттердам+ логистических затрат на транспортировку и перевалку угля, что, по мнению детективов, привело к необоснованному увеличению оптовой рыночной цены электроэнергии.

Напомним, формула Роттердам+ была введена 3 марта 2017 года. Согласно постановлению НКРЭКУ, в цену электроэнергии закладывалась стоимость угля, исходя из котировок индекса API2 европейского хаба ARA (Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен) + расходы на транспортировку в Украину. Таким образом, в тарифе устанавливалась равная цена на энергетический уголь украинского и иностранного происхождения. Формула была отменена 23 августа 2018 года.

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Источник: korrespondent.net