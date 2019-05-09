Кабмин не разблокировал 7,5 млрд грн для регионов

Новый Кабинет министров до сих пор не разблокировал 7,5 млрд гривен, которые находятся в Государственном фонде регионального развития. Об этом сообщил глава Львовского облсовета Александр Ганущин на своей странице в Facebook в четверг, 5 сентября.

"В свое время эти расходы приостановили согласно письму руководителя офиса президента Украины до "принятия окончательного решения новым составом правительства". Под давлением руководителей местного самоуправления и особенно членов Ассоциации городов Украины Государственная казначейская служба Украины теперь ежедневно теперь отчитывается на сайте о новостях по перечислению субвенции на соцэкономразвитие. А вот про ГФРР, почему не отдают 7,5 млрд. грн., - ни слова", - сказано в посте Ганущина.

"Получается, что с ненавистной "депутатской" субвенцией разобрались. Значит, проекты, на которые выделено финансирование через субвенции на социально-экономическое развитие, уже "пересмотрены новым составом Кабинета министров, нарушений или коррупционных рисков не обнаружено". Что за беда с ГФРРом тогда?" - написал глава облсовета.

По его словам, у Львовской области в ГФРР застряли 370 млн гривен.

Напомним, что ранее премьер-министр Алексей Гончарук назвал топ-пять задач на посту премьера.

Также сообщалось, что глава Минобразования Анна Новосад назвала свои топ-три задачи.

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Источник: korrespondent.net