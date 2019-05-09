Ожидание посадок. Антикоррупционный суд заработал

В четверг, 5 сентября, в Украине заработал Высший антикоррупционный суд. Наверное, ни один орган в стране не ждали так, как антикоррупционный суд. Таким образом, закрывается вертикаль органов по борьбе с коррупцией в стране и по громким делам, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро, наконец-то должны появиться приговоры.

Корреспондент.net собрал ожидания от Высшего антикоррупционного суда.

Что за суд?

Высший антикоррупционный суд в целом насчитывает 38 судей, из них 27 судей первой инстанции, 11 судей апелляционной палаты.

Его председателем стала 37-летняя Ольга Танасевич. Она, как и любой глава Антикоррупционного суда, должна занимать должность 3 года.

Суд будет рассматривать дела, связанные с коррупцией, злоупотреблением властью и служебным положением, а также декларированием ложной информации топ-чиновниками.

"Высший антикоррупционный суд начинает свою деятельность в кратчайший возможный срок. Суд готов к выполнению возложенных на него обязанностей", - заявила Танасевич.

Она напомнила, что юрисдикция Высшего антикоррупционного суда распространяется на всю территорию Украины.

По предварительным подсчетам государственной судебной администрации, из местных общих судов в ВАКС должны поступить более 3000 уголовных производств, из которых только 190 - те, по которым досудебное расследование заканчивало Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Собранием судей было выбрано следственных судей - 6 человек. На стадии досудебного расследования они будут осуществлять судебный контроль за соблюдением прав и свобод человека.

В первой инстанции сформированы 7 коллегий, которые будут осуществлять судебное разбирательство уголовных производств по существу. В апелляционной палате будут функционировать 4 коллегии, осуществляющих апелляционный пересмотр.

Глава НАБУ Артем Сытник, в свою очередь, выразил надежду, что сроки рассмотрения дел в ВАКС будут "действительно разумными", а не теми, которые демонстрировали суды общей юрисдикции.

Зеленский обещает помочь

Решить проблемы с большой загрузкой Высшего антикоррупционного суда пообещал президент Владими Зеленский. Суд избавят от дел мелких чиновников, чтобы работать над привлечением к ответственности действительно крупных коррупционеров.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура хотят законодательно закрепить за Высшим антикоррупционным судом рассмотрение исключительно дел, расследованных их детективами и прокурорами.

Зеленский и партия Слуга Народа такую инициативу поддерживают.

"Хочу вас поздравить, уважаемые судьи, дорогие украинцы, уважаемая председатель суда. Наконец в Украине заработал Антикоррупционный суд… Понимаю, что сейчас есть проблемы. Проблемы, которые мы еще не успели решить. Это вопрос с границами подсудности. Ранее некто – не станем вспоминать фамилии – на законодательном уровне постарался, чтобы всю вашу работу можно было завалить тысячами мелких дел. Кто-то очень хотел, чтобы вы занимались такими трудами, что какой-то сельский председатель, как-то не так потратил 200 гривен. И таких дел очень много. Это все делалось, чтобы громкие дела топ-коррупционеров оставались в тени, в долгом ящике", - отметил Зеленский.

"Мы будем вам помогать, чтобы все громкие – я знаю, что вы ожидаете более 200 громких дел с хищением, со страшными действиями коррупционеров, топ-чиновников, – мы поможем, чтобы вы свободно рассматривали эти дела, и чтобы все эти люди были действительно наказаны", - подчеркнул президент.

Зеленский заверил, что его команда уже работает над решением этого вопроса, чтобы ВАКС притягивал к ответственности именно топ-коррупционеров.

Он также обратился к председателю своего офиса Андрею Богдану с шуткой, что, мол, Офис президента не может переехать с Банковой, а Антикоррупционный суд смог за 1 месяц сделать ремонт и въехать в свое здание.

Зеленский назвал символичным то, что ВАКС находится именно на проспекте Победы в Киеве, потому что он во время предвыборной кампании обещал "не бороться, а именно победить коррупцию".

Президент отметил, что не может ставить задачи судьям, но добавил, что миссия ВАКС проста: "коррупционер наказан – государство и инвестор – защищены".

Первые дела

Эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик отметила, что Антикоррупционный суд начнет рассматривать абсолютно все дела с нуля.

По ее словам, все дела в суде имеют одинаковый вес, и судьи будут рассматривать эти дела в той последовательности, в которой они к ним пришли. Поэтому общество должно понимать, что судья не возьмет какое-то дело первым лишь из-за того, что оно имеет резонанс.

Все дела, которые придут от НАБУ, пойдут на автораспределение. Какие-то дела будут рассмотрены позже, а какие-то раньше. Главная задача судей сейчас – обеспечить само рассмотрение и сделать его непрерывным.

Также эксперты отметили, что начало работы суда не означает, что все коррупционеры сразу сядут за решетку. Ведь в каждом суде существует такие понятия, как бюрократия и правила.

“Я предвижу, что этот суд будет достаточно открытым для общества и не будет никаких вопросов относительно справедливости вынесенных решений. Журналисты и общественные активисты будут иметь доступ к этим заседаниям. Общение с общественностью будет происходить более прозрачно и открыто”, – отметил директор Transparency International Украина Андрей Боровик.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре надеются, что новый суд вынесет приговоры по делам бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, экс-депутатов Бориса Розенблата, Максима Полякова и Николая Мартыненко, а также мэра Одессы Геннадия Труханова.

Источник: korrespondent.net