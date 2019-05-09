В Нацсовете нардепы устроили скандал

В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания, где сегодня рассматривалась возможность лишения лицензии канала NewsOne, возник скандал между народными депутатами Украины, сообщает Главред.

По информации СМИ, в ходе заседания член Нацсовета Ольга Герасимьюк предоставила слово народному депутату Вадиму Рабиновичу, который начал свое выступление на русском языке. При этом она напомнила Рабиновичу, что представители парламента публично и на официальных мероприятиях должны говорить на украинском языке.

В ответ Рабинович заявил, что закон о госязыке не регламентирует язык общения народных депутатов. После этого в зале началась бурная дискуссия, в которой приняли участие нардепы от ОПЗЖ Нестор Шуфрич и Олег Волошин. Волошин, отвечая на одну из реплик, воскликнул: "А, куски го*на? Прошу прекратить заседание из-за оскорбления народных депутатов".

В заседании объявили перерыв, но выяснение отношений между депутатами переместилось в коридоры Нацсовета. Один из участников перепалки заявил Волошину: "Ты наел свою рожу на украинских налогах, когда гибли наши воины". Волошин в ответ сорвался на грубость: "Ты на себя посмотри, урод, бл*!". Тогда ему пригрозили "тумаками".

В то же время в полиции сообщили о задержании двух человек, которые устроили толкотню на акции у стен Нацсовета. "Один из активистов подошел к мужчине с плакатом и пытался его вырвать, а затем началась потасовка. В результате двух участников происшествия доставили в управление полиции для дачи объяснений", - рассказали в полиции.

По информации журналистов, в отделение полиции № 4 Шевченковского района отвезли Юрия Гудыменко представителя партии Демократична сокира. Позже сам Гудыменко в Facebook сообщил, что уже вышел от правоохранителей.

Отмечается, что на акцию по аннулированию лицензии телеканала NewsOne пришли около 180 человек. Чуть позже к месту проведения акции подтянулись сторонники ОПЗЖ.

Ранее еще лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков рассказал, что будет делать с русскоязычными депутатами. Разумков выразил надежду, что убедит депутатов выступать на государственном языке. Так он ответил на вопрос журналиста о том, продолжит ли он практику предыдущего спикера Андрея Парубия, который выключал микрофон народным депутатам, которые выступали на русском языке.

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Источник: korrespondent.net