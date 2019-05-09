В Таиланде из-за шторма погибли 16 человек

В Таиланде из-за шторма Подул и сезонный муссон погибли 16 человек. Об этом сообщили в The National Thailand.
"Из-за сочетания тропического шторма Подул на севере Таиланда с сезонным муссоном на юге - произошло наводнение в 31 провинции, в результате чего зарегистрировали 16 смертей в период с 29 августа по 5 сентября. Пострадали 102 074 домохозяйства", - сообщил глава департамента по предупреждению стихийных бедствий и смягчения их последствий Чаяфол Титисак.
Также он добавил, что в части страны все еще идут ливни, которые создают риск внезапных наводнений и оползней. Всего эвакуировали 1438 человек.
Напомним, ураган Дориан усилился до наивысшей пятой категории. Ожидается, что после прохождения Багамских островов ураган накроет юго-восточное побережье США.
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Источник: korrespondent.net
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