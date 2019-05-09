Глава МИД обвинил Россию в невыполнении "минских" обязательств

Новый министр иностранных дел Вадим Пристайко подчеркнул, что Россия не выполнила ни одного из своих обязательств по Минским договоренностям. Об этом он написал в своем Twitter в годовщину подписания Минских соглашений.

Глава МИДа также отметил, что Украина и международные партнеры прилагают усилия, чтобы добиться прорыва в этом вопросе.

"Пять лет назад Россия подписала Минский протокол. С тех пор мы потеряли 14 тыс. наших людей. Россия не выполнила ни одного из своих обязательств. Мы прилагаем все усилия с нашими партнерами, чтобы добиться реального прорыва в мирном урегулировании. 24/7", - написал Пристайко.

5 years ago #Russia signed the #Minsk Protocol. Since then we have lost 14.000 of our people. Russia has not implemented any of its commitments.

We are working hard with our partners to secure a real breakthrough in the peaceful settlement. 24/7. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 5 сентября 2019 г.

Тупиковые, но безальтернативные. Пять лет минским соглашениям

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Источник: korrespondent.net