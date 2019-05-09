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05. 09. 2019

В Польше убили гражданку Украины

Украинские и польские полицейские сотрудничают в раскрытии убийства жительницы Львовской области, совершенного в конце августа на территории Польши. Об этом сообщает Нацполиция в четверг, 5 сентября.

Так, сегодня состоялась встреча первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина с представителем Министерства внутренних дел Польши Павлом Добошем.

Отмечается, что 30 августа этого года в польском городе Сохачев была убита 26-летняя жительница Львовской области. Правоохранители установили, что к преступлению причастен украинец. По информации польских полицейских, после преступления мужчина выехал на территорию Украины. Поэтому они обратились за помощью к Нацполиции и сотрудничают в вопросе задержания злоумышленника.

"Сейчас наши совместные усилия направлены на установление места пребывания и задержанию подозреваемого в убийстве. Преступники должны знать, что для нас, полицейских криминальной полиции, нет границ. Совершил тяжкое преступление в Польше, и скрылся в Украине - обязательно будешь разыскан и задержан. Если совершил преступление в Украине, а спрятался в Польше, реакция полицейских будет аналогичной", – сказал Аброськин.

Он также выразил благодарность польским коллегам за помощь в возвращении тела украинки для захоронения на родине.

Ранее в польском городе Познань полиция задержала 28-летнего украинца, подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней девушки в Украине. Его передали украинким правоохранителям.

Также накануне стало известно, что в турецкой Анталии нашли убитой 42-летнюю украинку. Убийцей оказался гражданин Турции, его задержали.

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Источник: korrespondent.net
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