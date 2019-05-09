В Украине более тысячи пенсионеров старше 100 лет

В Украине сегодня насчитывается более тысячи пенсионеров старше 100 лет. Об этом в Facebook сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция Слуга народа).

"На сегодня 1078 украинцев, получающих пенсию из ПФУ, пересекли рубикон 100 лет. Это самое большое количество за всю историю существования ПФУ", - написала она.

Ранее сообщалось, что две трети пенсионеров получают пенсию ниже средней. За два с половиной года количество пенсионеров в Украине сократилось почти на миллион человек.

Напомним, в июле в Украине запустили услугу е-Пенсия.

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Источник: korrespondent.net