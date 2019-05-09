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05. 09. 2019

Экс-заместителя генпрокурора Кузьмина сняли с розыска

Бывшего первого заместителя генерального прокурора Виктора Пшонки, народного депутата Рената Кузьмина больше нет в базе лиц, скрывающихся от органов власти, Министерства внутренних дел. Об этом сообщает Bihus.Info.

Как сообщается, 3 сентября фамилия Кузьмина еще находилась в базе розыска. По состоянию на 5 сентября его имени в розыскных учетах МВД не указано.

Отметим, Кузьмина подозревали в отмывании незаконно добытого имущества и других особо тяжких преступлениях. Однако правоохранители не могли установить местонахождение Кузьмина. Вероятным местом его пребывания считалась Россия или территория аннексированного Крыму. По последним данным, Кузьмин находился в Ялте по состоянию на 2017 год.

Напомним, 6 июля ЦИК отменила регистрацию кандидатом в депутаты адвоката, первого замгенпрокурора (2010-2013) Рената Кузьмина из списка политсилы Оппозиционная платформа – За жизнь.

Ранее Генпрокуратура обратилась к Центризбиркому по поводу отмены регистрации Рената Кузьмина.

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Источник: korrespondent.net
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