Сенаторы США и Зеленский обсудили военную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами Соединенных штатов Америки Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

После встречи сенатор Рон Джонсон на брифинге со своим коллегой сенатором Мерфи сообщил, что Если выделение $250 млн финансовой помощи Украине на сферу безопасности со стороны США не случится из-за завершения финансового года, то это произойдет в 2020 году.

"Я и мои коллеги встречались с президентом Трампом, мы направили ему письмо, в котором его убеждали, чтобы в этом финансовом году эти деньги были использованы на предоставление помощи Украине. Если этого не произойдет, мой коллега Крис Мерфи в бюджетном комитете, и мы уверены, что примем соответствующее решение о предоставлении этой финансовой помощи в следующем финансовом 2020-м году", - передает слова Джонсона Интерфакс-Украина.

Джонсон указал, что предоставление военной помощи Украине неоднократно единогласно принималось Конгрессом США.

"И сейчас, с учетом того, что у нас завершается финансовый год, будет ли принято это решение - зависит от временного фактора, потому что мы в конце финансового года", - пояснил он.

При этом сенатор подчеркнул, что поддержка украинского народа со стороны США является "прочной и нерушимой".

Как сообщают у Зеленского, во время встречи президент Украины отметил мощную поддержку обеими палатами Конгресса США. Он поблагодарил сенаторов, входящих в Сенатский украинский кокус, за их личный вклад в формирование этой поддержки.

"Хочу поблагодарить нашего стратегического партнера США за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил Зеленский.

Также стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности, в частности подчеркнули важность диверсификации поставок в Украину энергоносителей путем налаживания их поставок из США.

Отмечается, что стороны обсудили вопрос реализации реформ в Украине. Зеленский в частности намерен предложить активные реформы в секторе безопасности и обороны Украины по стандартам НАТО.

Напомним, 29 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. По данным телекомпании CNN, американская администрация в течение последних нескольких недель выражала намерение прекратить предоставление 250 миллионов долларов военной помощи Украине, однако окончательное решение еще не принято. По итогам обзора пакета военной помощи Киеву Пентагон выступил за его сохранение.

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Источник: korrespondent.net