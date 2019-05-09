Венгерский спикер считает ненормальными людей без детей

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер назвал ненормальными людей, у которых нет детей. Об этом он заявил на международной конференции по вопросам демографии в Будапеште, сообщило 5 сентября издание Financial Times.



По словам Кевера, люди без детей "стоят на стороне смерти", а рождение детей является "вопросом общественного интереса, а не частным делом".



На конференции присутствовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который заявил, что решением проблемы низкой рождаемости в стране должно стать введение экономических стимулов для семей, а не рост количества мигрантов.

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Источник: korrespondent.net