Трамп перенаправил средства для противодействия РФ на стену c Мексикой

Президент США Дональд Трамп перенаправил 771 миллион долларов из программы по военно-политическому сдерживанию России в Европе, чтобы профинансировать строительство стены на сухопутной границе с Мексикой. Об этом в четверг, 5 сентября, написал в Twitter лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.

"В который раз президент Трамп ставит (президента России) Владимира Путина превыше безопасности американского народа и его союзников. Сокращение финансирования на усиление наших проверенных временем европейских союзников против российской агрессии, чтобы продвигать политически мотивированный престижный проект президента, за который, как он обещал, заплатит Мексика − это возмутительно, неправильно, и это ослабляет нашу национальную безопасность", − говорится в заявлении Шумера.

Оечь идет о перераспределении средств из программы Европейская инициатива сдерживания.

Сенатор подчеркнул, что Трамп уже второй раз за две недели действует в интересах Москвы, подрывая НАТО и трансатлантические отношения. при этом он также медлит в вопросе о военной помощи Украине.

Ранее Пентагон выделил 3,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. В ведомстве указали, что деньги будут взяты из бюджета, предусмотренного на возведение и ремонт других 127 военных объектов.

Напомним, строительство стены на границе с Мексикой было одним из основных предвыборных обещаний Трампа. После бюджетного кризиса в начале 2019 года президент вынужден был уступить Конгрессу, который не выделил запрошенные им средства на заграждение. При этом Трамп решил перераспределить на строительство средства, одобренные на использование в иных целях, и для этого ввел режим чрезвычайного положения на южной границе страны.

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Источник: korrespondent.net