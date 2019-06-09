Зеленский может "оживить" мирный процесс − Помпео

США надеются, что новое руководство Украины будет способствовать мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом госсекретарь Майк Помпео заявил в интервью The Daily Signal.

По словам Помпео, он с оптимизмом смотрит на то, что президент Украины Владимир Зеленский может "оживить" мирный процесс.

"Мы активно пытаемся найти верный набор решений. Надеемся, это можно развязать. Мы также действительно надеемся, что нормандский формат возродится после смены руководства в Украине", − подчеркнул дипломат.

При этом он отказался комментировать вероятность присоединения США к переговорам по мирному урегулированию на Донбассе.

Помпео указал, что освобождение 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, было бы хорошим началом для переговоров со стороны президента России Путина.

Глава госдепа также напомнил, что США не признают аннексию Крыма Россией и осуждают ее вторжение в Украину.

"Мы очень четко обозначили нашу позицию относительно роли России в Украине. Мы знаем, Европа знает − все понимают, что это украинская территория", − добавил госсекретарь.

Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что не исключает участия США или Великобритании в нормандском формате.

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Источник: korrespondent.net