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06. 09. 2019

Разумков заявил, что Рада открыта для журналистов

 
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пообещал, что журналисты будут пускать в парламент. Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1 вечером 5 сентября.
 
Спикер отметил, что у журналистов есть доступ к Верховной раде и после ремарки ведущей, что это "пока", подчеркнул: "есть и будет оставаться таким".
 
"У журналистов есть возможность общаться с народными депутатами. Я уверен, что и коллеги от политической партии Слуга народа и от других политических сил открыты для общения. Мне кажется, что сегодня не идет речь о какой-то закрытой форме работы", − указал Разумков.
 
Напомним, 29 августа в кулуары Верховной Рады не пускали журналистов и фотографов.
 
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Источник: korrespondent.net
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