Иран предупредил ЕС о сокращении обязательств по ядерной сделке

Иран в пятницу, 6 сентября, предпринял очередной шаг по сокращению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного с международной "шестеркой" посредников (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) в июле 2015 года. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, слова которого приводит агентство IRNA.

По словам Мусави, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Федерике Могерини письмо с уведомлением о начале третьего этапа свертывания обязательств Тегерана по СВПД.

"В послании говорится, что Иран с сегодняшнего дня приостанавливает выполнение всех обязательств в рамках СВПД, касающихся исследований и разработок в ядерной сфере", − пояснил Мусави.

Тегеран объясняет этот шаг реакцией на последствия выхода США из ядерной сделки, на восстановление санкций в отношении Тегерана, а также на неспособность европейских стран, включая Великобританию, ФРГ и Францию, выполнить их обязательства.

При этом Иран готов к переговорам с остальными членами сделки, подчеркивают в иранском МИДе.

Ранее Джавад Зариф говорил о необходимости того, чтобы европейские участники соглашения пошли на уступки Тегерану. Речь шла, в частности, о возможности предоставления Ирану европейского кредита как стране, пострадавшей от санкций.

В июле Иран начал обогащать уран выше уровня, согласованного в рамках СВПД, и объяснил это потребностями своей энергетики.

Совместный всеобъемлющий план действий, который подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.

После того как Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры в отношении Тегерана и направил в ближневосточный регион военные корабли и бомбардировщики.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net