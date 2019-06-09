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06. 09. 2019

В Виннице судили мужчину за убийство кошки

 
Винницкий городской суд приговорил мужчину, который выбросил свою кошку из окна и добил ее во дворе, к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба прокуратуры Винницкой области.
 
Отмечается, что в мае 2019 года 50-летний мужчина выбросил собственную кошку из окна пятого этажа. Выйдя на улицу и обнаружив, что животное подает признаки жизни, он взял кошку на руки бросил на асфальт. При этом во дворе присутствовали посторонние лица, включая маленьких детей.
 
В результате удара животное получило телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
 
Прокуратура квалифицировала действия мужчины по части 3 статьи 299 УК (жестокое обращение с животными в присутствии малолетнего).
 
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Источник: korrespondent.net
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