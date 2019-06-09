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06. 09. 2019

Жертвами урагана на Багамах стали 30 человек

 
Число погибших из-за урагана Дориан на Багамских островах увеличилось до 30 человек. Об этом 5 сентября в эфире телеканала CNN заявил премьер-министр островного государства Хьюберт Миннис.
 
"Я говорил с начальником полиции лишь часом ранее, погибших сейчас 30. Я неоднократно заявлял, что это число, как мы ожидаем, вырастет" − отметил премьер.
 
Миннис также сообщил, что спасательные и поисковые операции на архипелаге продолжаются. По его словам, местные авиаперевозчики предоставят некоторым из жителей Багамских островов бесплатные билеты, чтобы они могли покинуть зону бедствия.
 
Также премьер подчеркнул, что ранее говорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и обсудил с ним предоставление помощи Багамским островам.
 
Он напомнил, что на архипелаг из США прибыла группа спасателей в составе около 60 человек. 
 
Ранее сообщалось о 20 погибших в результате действия стихии.
 
Напомним, 3 сентября Дориан с пятой категории ослаб до второй, не дойдя до США.

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Источник: korrespondent.net
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