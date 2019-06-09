Итоги 05.09: Запуск Антикорсуда, Цемах на свободе

В Украине начал работу Высший антикоррупционный суд

Президент Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка приняли участие в торжественном запуске работы Антикоррупционного суда Украины.

В этот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в ВАСУ первый обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя гендиректора Государственного научно-исследовательского и проектного института титана.

Корреспондент.net собрал ожидания от работы Высшего антикоррупционного суда.

Суд освободил сепаратиста Владимира Цемаха

Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи бывшего командира ПВО Владимира Цемаха, который может быть причастен к крушению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

Его отпустили под личное обязательство.

Предполагается, что Цемах есть среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена заключенными с Украиной.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, комментируя освобождение сепаратиста заявил, что новости из Киева "вызывают много вопросов".

Минским соглашениям исполнилось пять лет

Пять лет назад было подписано первое минское соглашение, которое предусматривает прекращение огня на востоке Украины. За годы с момента подписания Минского протокола и принятия механизмов его реализации большинство пунктов так и не были выполнены.

Корреспондент.net рассказал подробности воплощения мирного плана на Донбассе.

Путин заявил о масштабном обмене пленными

Президент России Владимир Путин заявил, что обмен военнопленными между Россией и Украиной будет масштабным, что станет "хорошим шагом к нормализации отношений между странами".

Парламент Британии заблокировал жесткий Brexit

Депутаты Палаты общин Великобритании поддержали законопроект, который блокирует возможность провести Brexit без соглашения.

Законопроект предусматривает, что премьер-министру Борису Джонсону до 19 октября придется или утвердить соглашение в парламенте, или получить от депутатов согласие на выход без соглашения. После истечения этого срока ему придется подать запрос на отсрочку выхода Великобритании до 31 января 2020 года.

Япония предложила России мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту России Владимиру Путину заключить мирный договор между странами.

Также Абэ призвал взаимно ускорить смягчение визового режима между Японией и РФ.

Путин подтвердил желание решить проблему мирного договора и подчеркнул, что стороны будут двигаться к этому на основе декларации 1956 года.

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Источник: korrespondent.net