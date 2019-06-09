В Украине снова запретили популярное обезболивающее

В Украине запретили все серии препарата Нимесил, который применяют как обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство. Соответствующее решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Речь идет о Нимесиле в гранулах для оральной суспензии, 100 мг/2 г в однодозовых пакетах, серии 92176, производства Laboratori Guidotti S.p.A, Италия. Отмечается, что из-за того, что серия 92176 маркирована на польском языке и официально не ввозилась на территорию Украины, было принято решение запретить все серии лекарств с этой дозировкой.

Нимесил – это нестероидный противовоспалительный препарат из разряда сульфонамидов. Применяется как эффективное обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство, действия которого направлены на удержание фермента циклооксигеназы, который отвечает за образование простагландинов.

Напомним, в мае в Украине запрещали две серии препарата Нимесил. В частности, речь идет о гранулах для оральной суспензии, 100 мг/2 г в однодозовых пакетах серий 84857, 83413.

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Источник: korrespondent.net