Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на семью политика.
По словам родственников, Мугабе скончался после продолжительной борьбы с болезнью. Известно, что экс-президент с начала года несколько месяцев провел в больнице Сингапура.
BREAKING: Former Zimbabwe President Robert Mugabe is dead, President Emmerson Dambudzo Mnangagwa has confirmed. pic.twitter.com/VvueVf9kS2— New Vision UGANDA (@newvisionwire) 6 сентября 2019 г.
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Источник: korrespondent.net
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