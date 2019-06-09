Массовые отравления: число пострадавших выросло

По состоянию на 7 часов утра 6 сентября в Украине 61 человек остается в больницах из-за пищевого отравления. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Новояворивской ЦРБ Львовской области остаются госпитализированными 12 человек (из них 1 ребенок), которые праздновали свадьбу в ресторане Фазенда с. Наконечное Яворивского района.

В Волынской области в Любешовской ЦРБ остаются госпитализированными 16 человек (из них 2 ребенка), которые посещали кафе Олеся с. Железная дорога Любешовского района.

В Черкассах в больнице находятся 19 человек (из них 6 детей), которые употребляли полуфабрикаты, приобретенные в магазине Деликат плюс.

В Одессе в городской инфекционной больнице остаются госпитализированными 20 человек, которые употребляли шаурму в с. Авангард Овидиопольского района.

Ранее сообщалось, что число отравившихся шаурмой в Киеве достигло 33. В инфекционные отделения больниц с предварительным диагнозом "Острая кишечная инфекция" госпитализирован 21 больной.

Напомним, под Одессой десятки людей отравились шаурмой.

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Источник: korrespondent.net