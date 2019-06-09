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06. 09. 2019

Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР

Бывший президент, нардеп от Евросолидарности Петр Порошенко в пятницу, 6 сентября, второй раз за неделю не пришел на допрос в Государственное бюро расследований, сообщают Вести.

К журналистам вышел его адвокат и пояснил, что повестка не могла быть оформлена на 6 сентября. "Она оформлена с нарушением процессуальных сроков", - сказал он и назвал происходящее фарсом.

По словам адвоката, сегодня должна была идти речь о вмешательстве в работу суда. "Очень бы хотелось, чтобы Госбюро расследований не позорило страну", - заявил он.

Отмечается, что под зданием ГБР собрались журналисты, была усилена охрана.

Как сообщалось, в ГБР ждали Порошенко на допрос 3 сентября, но он на него не явился. 

Тогда его хотели допросить по делу о злоупотреблении властью при принятии решений по земле в Николаевской области.

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Источник: korrespondent.net
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