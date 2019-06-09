Антикоррупционный суд отчитался о первом дне работы

Высший антикоррупционный суд получил 14 ходатайств за первый день работы, сообщает пресс-служба суда в пятницу, 6 сентября.
Все ходатайства автоматически распределены между судьями.
"Антикоррупционное судопроизводство стартовало не только торжествами, но и реальными делами", - подчеркнула пресс-служба.
Напомним, Антикоррупционный суд официально заработал накануне. Его глава Елена Танасевич сообщила, что суд получит около трех тысяч дел, из которых от антикоррупционных ведомств менее 200.
Также накануне в суд был передан первый обвинительны акт от Антикоррупционной прокуратуры.
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Источник: korrespondent.net
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