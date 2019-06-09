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06. 09. 2019

В "ЛНР" мужчина подорвался на мине во время покоса травы

Мужчина подорвался на мине в самопровозглашенной "Луганской народной республике" во время покоса травы, сообщила пресс-служба так называемого "министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР".

"В селе Терновое Краснодонского района при покосе травы, предположительно, от разрыва противопехотной мины получил минно-взрывную травму и ампутацию части левой стопы мужчина 1980 года рождения", - говорится в сообщении.

Пострадавший в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу Луганска.

Ранее сообщалось, что вблизи оккупированного Никишина в Донецкой области тракторист получил ранение в результате подрыва трактора на противотанковой мине.

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Источник: korrespondent.net
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