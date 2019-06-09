ГБР назвало тему несостоявшегося допроса Порошенко

Бывшего президента, нардепа от Евросолидарности Петра Порошенко вызывали на допрос в пятницу, 6 сентября, по делу о возможного вмешательства в деятельность судей Окружного админсуда Киева. Об этом сообщил директор Госбюро расследований Роман Труба в Телеграмм канале.
"Как и предполагалось, пятый президент Украины снова проигнорировал допрос в ГБР. Кстати, направлять повестки теперь стало проще - мы делаем это через Аппарат Верховной Рады Украины", - написал он.
"Уход от допросов с использованием сомнительных причин - сценарий не очень эффективный как для человека, которому нечего скрывать и есть что сказать в свою защиту. Тем более, когда ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020", - добавил Труба.
Как сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, Порошенко направили пять повесток на допрос: на 10, 13, 18, 27 сентября и 3 октября.
На данный момент Порошенко фигурирует в 13 делах ГБР.
Как сообщалось, в ГБР ждали Порошенко на допрос 3 сентября, но он на него не явился.
Тогда его хотели допросить по делу о злоупотреблении властью при принятии решений по земле в Николаевской области.
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Источник: korrespondent.net
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