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06. 09. 2019

В России столкнулись два истребителя Су-34 - СМИ

В Липецкой области в РФ произошло столкновение двух боевых самолетов. Об этом сообщают российские СМИ.

По их информации, два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в ходе тренировочного полета.

По информации источников СМИ, из-за потери визуального контакта самолеты соприкоснулись в воздухе. Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись еще раз. При этом в двигатель одного из самолетов попали обломки.
Несмотря на повреждения, оба истребителя удалось посадить, пилоты живы. Никто не пострадал.

Обе боевые машины серьезно пострадали. У одного самолета повреждена кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия. Истребители-бомбардировщики принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.

Напомним, в Германии столкнулись два истребителя. После аварии оба самолета потерпели крушение, пилоты смогли катапультироваться, но их пока не нашли.

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Источник: korrespondent.net
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